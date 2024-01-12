Nevşehir'de Tatil Dolandırıcılığı Operasyonu

Nevşehir ile birlikte 8 ilde tatil vaadiyle yaklaşık 250 kişiyi dolandıran 19 çete üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'de internet sitesinde bungalovda tatil reklamlarını gören Mustafa A. isimli vatandaş, reklamlarda yer alan telefon numarasını arayarak, tatil için rezervasyon yaptırdı. Ödemeyi de peşin olarak gönderen Mustafa A., daha sonra kendisini arayan şahıslar ek para talep edince dolandırıldığını anlayarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine ekipler tarafından yapılan 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden 'kiralık bungalov' teması kullanarak oluşturdukları 'palmerobungalov.com' URL adresli site üzerinden 'oltalama' sistemini kullanarak 250'den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt lideri Ali Can Ö. ve Kemal Ö.'nün de bulunduğu 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 500 bin lira nakit para ve döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlıların sosyal medyada bungalov kiralama ilanları aracılığıyla 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. - NEVŞEHİR