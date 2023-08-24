Nevşehir'de silah ticareti yapan 6 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de yapılan operasyonda silah ticareti yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu hap, bıçak ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Nevşehir'de silah ticareti yaptığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada tespit edilen şüpheli araç yakınında bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapıldığı sırada şahıslardan birisi kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri kaçan şahsı da yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet bıçak ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada farklı yerlere atılmış 4 adet ruhsatsız silah daha ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan toplamda 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR