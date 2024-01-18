Muş'ta kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastalara sağlık ekipleri seferber oldu

Muş'un Varto ve Bulanık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar için sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Muş'un Bulanık ve Varto ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köyde mahsur hastalar için ekipler seferber oldu. Uzun süren çalışmaların ardından köye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastaları hastaneye ulaştırdı.

Bulanık ilçesine bağlı Ericek köyünde böbrek hastası olan Maşallah Kuşçu'nun, ağrıları artınca yakınları tarafından 112'e haber verildi. İlçeye 25 kilometre mesafedeki köye hareket eden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışından dolayı ilerleyemedi. haber'>Haber verilmesi üzerine Muş İl Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinaları tarafından yolu açıldıktan sonra köye ulaşan sağlık ekipleri, 50 yaşındaki böbrek hastası Maşallah Kuşçu'yu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Öte yandan Varto ilçesine bağlı Görgü köyünde yaşayan 95 yaşındaki prostat kanseri hastasının rahatsızlanması üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaya müdahale etmek için hızla bölgeye giden 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, karla kaplı yolda kayarak kara saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdare ekipleri, çeki halatıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı. Saplandıkları yerden çıkarılan sağlık çalışanları daha sonra hastayı alarak Varto Devlet Hastanesine getirdi. - MUŞ