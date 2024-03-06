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Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapıyor

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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da desteğini istiyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Muş'ta, çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda duyarlı olması ve destek olması istedi.

Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi.

Halit Altun, çocuğuna teslim olması çağrısında bulunarak, "Sizin yaptığınız düşüncesiz bir harekettir. Dön yuvana gel. Onlara uşaklık yapma. PKK ve HDP sizi götürüyor, Amerika'ya asker olarak kullandırıyorlar. Bunun bilincinde ol oğlum. Sizi kandırmışlar, beyninizi yıkamışlar. Gelin yuvanıza dönün, anne ve babanıza yanına gelin. Bu hasreti yeter artık bize çektirdiniz. Cenabı Allah onları kahretsin. 12 yıldır gitmediğim yer kalmadı. Biz sizden (DEM) değiliz" dedi.

7 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını belirten Şahinaz Özcan da, "Oğlum sağ mı, ölü mü bilmiyorum. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyorum. 4 yıldır burada eylem yapıyorum, hiç haber alamadım. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devletimiz iyidir" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti Muş PKK Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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