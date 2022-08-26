18 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı. (Bekir Tosun - Güldemet Kızıl - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Marmaris 3. Sayfa Güncel Haberler

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