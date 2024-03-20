Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Pınar Mahallesinde ikamet eden H.Ç. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek bulundurduğu bilgisinin alındı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde, aracında ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 6 adet değişik çaplarda tabanca, 12 adet av tüfeği, 226 adet tabanca fişeği, 391 adet abanca fişeği, 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli şahsa Avda ve Sporda Kullanılan Silahlara muhalefet kanunu kapsamında 54 bin 456 TL idari para cezası uygulandı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemleri başlandığı açıklandı. - MUĞLA