Muğla'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında 2023-2024 eğitim öğretim ikinci yarıyılı okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda; okulların ve öğrencilerin güvenliği, bağımlılıkla mücadele, eğitim kalitesinin arttırılması, yaya geçidi ve kaldırımların durumu, okul servis araçlarının denetimi, okul sağlığı ve kantin denetimleri gibi konularda alınan ilave tedbirler ile paydaş kurumlarla yürütülecek ortak çalışmalar ele alındı. - MUĞLA