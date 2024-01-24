Muğla'da köpek ve kediler zehirlenerek telef edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, Ekinanbarı Mahallesi'nde sahipli 1 köpek ve 2 kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek telef edildiği iddia edildi.

Olay, bir vatandaşın köpeğini ve 2 kedisini telef olmuş halde bulmasıyla ortaya çıktı. Telef olan köpeğin sahibi, durumu hemen veteriner hekime bildirdi. Veteriner incelemesi sonucunda, köpek ve kedilerin zehirlenerek telef olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA