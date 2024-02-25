Muğla'da Alman turist kayalıklardan düşerek yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde karavanı ile tatil yapan Alman Turist, denize girmek için çıktığı kayalıklardan ayağı kayarak düşmesi sonucu yaralandı.

Karavanla tatil için Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nin bulunduğu bölgeye gelen 65 yaşındaki Alman Turist, denize girmek için kayalıklara çıktı. Kayalıklardan denize atlamak istediği sırada ayağı kayarak düşen turist yaralandı. Vücudu kan içinde kalan turisti gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Datça Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı turist, tedavisinin ardından taburcu edildi. - MUĞLA