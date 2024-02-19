Muğla'da 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisinde bulunan 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA