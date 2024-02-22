Muğla'da 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan 17'si çocuk 37 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA