Son dakika haberleri | Motosikletli kapkaççılar kameraya yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Gaziantep'te motosikletle vatandaşların telefonunu alarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te motosikletle vatandaşların telefonunu alarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.B. ve M.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, kapkaç anları ise kameralar tarafından kaydedildi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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