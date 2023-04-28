Motosiklet hırsızları yakalandı

Eskişehir'de çalınan 30 bin TL'lik motosiklet hırsızlığıyla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de çalınan 30 bin TL'lik motosiklet hırsızlığıyla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesi Bahçecik mahallesinde piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan motosikletin çalınmasıyla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Olay faillerinin yakalanması ve çalınan motosikletin ele geçirilmesi amacıyla şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise şasi numarası silinmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığında şüphelilerin adli işlemlerine devam edilmektedir. - ESKİŞEHİR