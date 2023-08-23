Türkiye sınırından 150 km uzakta MİT'ten sınır ötesi operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın; TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içeride bulunan Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla PKK'nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi.

PKK'nın, Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'yı Türkiye'ye göndererek TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast gerçekleştirmek için Irak'ın Kuzeyinde eğittiği, kısa ve uzun namlulu silahlar üzerinde yoğun talimler yaptırdığı ve kaçak yollardan yurtiçine göndermek istediği öğrenildi.

PKK adına Irak/Süleymaniye kırsalında faaliyet gösteren, sözde Mahir Akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'nın faaliyetleri, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalarla açıklığa kavuşturuldu.

Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'nın eğitim aldığı, Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, MİT'in saha ajanları vasıtasıyla belirlendi. Uygun şart ve şartların oluşmasının ardından örgüt mensubunun suikast eğitimi aldığı anda operasyon için harekete geçildi. MİT, saha ajanlarının da katıldığı operasyonda, Bekir Kına'yı etkisiz hale getirdi.

Örgüte katılmasından önce İstanbul'da PKK'nın gençlik çalışmalarına dahil olan Bawer Botan kod adlı Bekir Kına'nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal yollardan önce Irak'a gittiği ve günümüze kadar İran'ın yanı sıra Irak'ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Öte yandan bölücü terör örgütüne her yerde darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceğini gösterdi. - ANKARA