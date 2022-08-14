Haber : MİT operasyonuyla Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİT operasyonuyla Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 - Güncelleme:
MİT operasyonuyla Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün düzenlenen operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Mümin Altaş - 3. Sayfa

Hakurk Irak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title