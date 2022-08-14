MİT operasyonuyla Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün düzenlenen operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Mümin Altaş - 3. Sayfa