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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 hafif yaralı

3. Sayfa Haberleri

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 hafif yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasından 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasından 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yüzevler Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 34 DBJ 962 Toyota marka otomobil ile 54 AGZ 046 Fiat marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen iki sürücü ve araçlarda bulunan iki kişi olmak üzere toplamda 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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