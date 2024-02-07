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Minibüs Durağında Unutulan Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Çanta içerisinde kıyafetler, kişisel bakım ürünleri ve bir öğrenciye ait olduğu söylenilen test kitapları bulundu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Tatvan ilçesinin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi Adabağ Kavşağı'nda bulunan bir minibüs durağında meydana geldi. Minibüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Alınan önlemlerin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan kıyafetler, kişisel bakım ürünleri ve bir öğrenciye ait olduğu söylenilen test kitapları çıktı.

Şüpheli çantanın patlatılmasının ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açılırken çevrede bekleyen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Tatvan Bitlis Olaylar Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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