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Mersin'de piknik yapmak için giden ailenin aracı gölete uçtu, 7 kişi yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için baraj gölüne giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç gölete uçtu. Kazada 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için baraj gölüne giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç gölete uçtu. Kazada 7 kişi yaralandı.

Olay, Berdan Barajı piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapan ailenin içerisinde bulunduğu göl kenarındaki aracı çalıştıran sürücü, fren yerine gaz pedalına basınca araç önce ağaçları daha sonra korkuluk demirlerini aşarak gölete uçtu. Sulara gömülen aracı gören piknikçilerden Dündar Aktan hemen suya atladı. Ardından Mehmet Tunç adlı kişi de suya atladı. Önce 4 çocuğu sonra 2 kadını çıkaran Mehmet Tunç ve Dündar Aktan en son araçta bulunan erkek şahsı çıkardı. 1 kadının ağır yaralandığı olayda araçta bulunan diğer 6 kişi de olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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