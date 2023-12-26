Menemen'de Yeşil Reçeteye Tabi Hap Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde yeşil reçeteye tabi hap sattığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresini belirledi. Savcılık talimatının ardından evde gerçekleştirilen aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine zulalanmış vaziyette bulunan 1 adet tabanca ve tabancaya ait fişek ile yatak odasında 140 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR