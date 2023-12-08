Marmaris'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlarından aranması olan ve hakkında 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2000 TL para cezası bulunan M.P. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tepe Mahallesi 33 Sokak üzerinde yakalanan M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA