Mardin'de vites değiştirmeyi unutan sürücü gaza basınca arabası ile kafeye daldı - Haberler

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Mardin'de vites değiştirmeyi unutan sürücü gaza basınca arabası ile kafeye daldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de vites değiştirmeyi unutan sürücü gaza basınca arabası ile kafeye daldı

Mardin'de vites değiştirmeyi unutup gaza basan sürücü otomobil ile kafeye daldı.

Mardin'de vites değiştirmeyi unutup gaza basan sürücü otomobil ile kafeye daldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki aracıyla geri gitmek isteyen ancak vites değiştirmeden gaza basan sürücü, 06 EA 4658 plakalı BMW marka otomobili ile kafeye daldı. Araç kafenin damlarını kırarak, yarıya kadar içeri girdikten sonra havada asılı kaldı. Panik yaşayan kafedeki vatandaşlar şaşkına dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Artuklu, Tragger, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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