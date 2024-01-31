Mardin'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Lozan Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN