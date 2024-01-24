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Mardin'de otomobil kaldırıma çarptı: 5 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalımköy yolunda seyir halinde olan 01 RG 586 plakalı Opel New Astra marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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