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Mardin'de hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çimento fabrikasında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kabala Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında 47 AAF 008 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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