Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kenevir Tohumları Ele Geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde takip edilen bir şahsın ikametinde esrar ve kenevir tohumları ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Sarıgöl ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında takip altına alınan ve durumundan şüphelenilen H.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 602 gram kubar esrar, 8 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği bildirildi. - MANİSA