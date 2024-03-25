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Manavgat'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sanayi Köprülü Kavşakta meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet Arı'nın kullandığı 07 BIS 857 plakalı otomobil yavaşladığı sırada aynı istikamette seyir halindeki İlker Kılıçarslan'ın kullandığı 03 ACP 636 plakalı tur aracına arkadan çarptı. Murat Uluçay'ın kullandığı 42 ECV 36 plakalı hafif ticari araç ise 03 ACP 636 plakalı tur aracına arkadan çarptı. 3 araçlı zincirleme kazada 42 ECV 36 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Murat Uluçay ve bu araçta yolcu olarak bulunan Aleyna Uluçay yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazanın ardından Sanayi Köprülü Kavşağında Alanya'dan Antalya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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