Manavgat'ta Lüks Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki İsa Sungur'un kullandığı 06 CYV 210 plakalı BMW marka otomobil, Sorgun Mezarlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan palmiyeye çarptı.
Palmiyeye çarptıktan sonra hurda dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA