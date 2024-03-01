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Manavgat'ta Konteynerde Yaşayan Kişi, Annesi ve Kızına Şiddet Uyguladığı İçin Tutuklandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan bir kişi, annesi ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan bir kişi, annesi ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri Oktay Aksoy'u yakalayarak gözlem altına aldı. Oktay Aksoy, Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aksoy'un annesi Ayşe Ersen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dini nikahlı eşi Huri Yoğun'dan olan küçük yaştaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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