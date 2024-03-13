Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda kırmızı ışık ihlali yapan bir tır, çarptığı otomobilin sürücüsünü yaraladı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 kara yolu Kızılağaç Kavşağı'nda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Abdülhalim Çoban'ın kullandığı 47 NL 967 plakalı tır, Karacalar Mahallesi'nden D-400 kara yoluna çıkan Turan Demir'in kullandığı 07 NUH 32 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yola çıkan otomobile tırın ön bölümden çarptığı anlar görüntülere yansıdı. - ANTALYA