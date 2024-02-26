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Manavgat'ta 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kazada 3 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen 2 sürücüye para cezası ve sürücü belgesi el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirlemede kazada 3 kişi yaralanırken, sürücülerden 2'si alkollü çıktı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Aşağı Işıklar mevkisinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Kenan Ö.'nün kullandığı 16 JUS 26 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Aynı istikamette 07 LG 858 plakalı otomobiliyle ilerleyen Mustafa K., kaza yapan otomobile yardım için duran Ergün A.'nın kullandığı 07 LOY 74 plakalı kamyonete çarpmamak için önce yolun sağındaki bordürlere, ardından da 16 JUS 26 plakalı otomobile çarptı. Kazada bir otomobil devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Kaza yapan araç sürücülerinden Mustafa K. 1,5 promil, Kenan Ö.'nün 2,99 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücülere 6 bin 439'şar TL para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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