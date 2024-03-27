Manavgat'ta 11 yaşındaki çocuğun telefonu çalındı, şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun telefonunu elinden alıp kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Şantaj ve kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması suçlarından 4 ayrı sabıkası olduğu belirlenen 18 yaşındaki zanlı, jandarma tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hisar Caddesi'ne doğru koşmakta olan küçük bir çocuğun, önde koşan bir kişiyi göstererek 'telefonumu çaldı, yakalayın' diye bağırması üzerine göreve gitmekte olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekip, yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı cep telefonu, eski kaymakamlık binası ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki yaya geçidinde bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen ve adının Ahmet A. olduğu belirlenen şahıs, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Şüphelinin 3 tanesi kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması, 1 tanesi şantaj olmak üzere 4 ayrı sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

"Saat sordu telefonumu çaldı"

Antalya Caddesi'nde okula giderken telefondan bir şey baktığını belirten Çağlayan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Kerem Talha Ateş (11), "Yanıma gelen kişi saatin kaç olduğunu sordu. Yanımda köşeye kadar yürüdükten sonra birden elimden telefonu alıp kaçmaya başladı. Ben de bağırdım. Sağ olsun jandarma abiler yakalayıp telefonumu aldılar" diye konuştu. - ANTALYA