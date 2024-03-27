Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta 11 yaşındaki çocuğun telefonu çalındı, şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun telefonunu elinden alıp kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Şantaj ve kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması suçlarından 4 ayrı sabıkası olduğu belirlenen 18 yaşındaki zanlı, jandarma tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hisar Caddesi'ne doğru koşmakta olan küçük bir çocuğun, önde koşan bir kişiyi göstererek 'telefonumu çaldı, yakalayın' diye bağırması üzerine göreve gitmekte olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekip, yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı cep telefonu, eski kaymakamlık binası ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki yaya geçidinde bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen ve adının Ahmet A. olduğu belirlenen şahıs, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Şüphelinin 3 tanesi kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması, 1 tanesi şantaj olmak üzere 4 ayrı sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

"Saat sordu telefonumu çaldı"

Antalya Caddesi'nde okula giderken telefondan bir şey baktığını belirten Çağlayan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Kerem Talha Ateş (11), "Yanıma gelen kişi saatin kaç olduğunu sordu. Yanımda köşeye kadar yürüdükten sonra birden elimden telefonu alıp kaçmaya başladı. Ben de bağırdım. Sağ olsun jandarma abiler yakalayıp telefonumu aldılar" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Jandarma Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli? Muhammet Özdemir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Maden Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir kaç yaşında, nereli? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesinde ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title