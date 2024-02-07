Mahalle muhtarı tarlada ölü olarak bulundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bağlı Tufanlı Mahallesi muhtarı Kadir Sönmez, kendine ait buğday tarlasında ölü olarak bulundu.

Kozan ilçesinde Tufanlı Mahalle Muhtarı olarak 3 dönemdir görev yapan Kadir Sönmez, iddiaya göre, buğday tarlasına gübre attıktan sonra komşuları ile çay içti. Ardından komşularına 'karatavuk avlamaya gidiyorum' diyerek bölgeden ayrılan Sönmez'in kısa bir süre sonra kendisine ait tarladan bir el silah sesi duyuldu. Olay yerine gidenler Sönmez'i tarlada ölü olarak buldu. Haberi alan Sönmez'in yakınları olay yerine geldi. Kayınvalidesi Yeter Ünlü, "Vurdular. Pusuya düşürüp öldürdüler" diyerek ağıtlar yaktı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadir Sönmez'in ölümüyle ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.