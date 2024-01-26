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Kütahya'da kuru sıkı tabancaları gerçek silaha çeviren şahıs yakalandı

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Kütahya'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürerek satan bir şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramalarda birçok silah ve malzeme ele geçirildi.

Kütahya'da kuru sıkı tabancaları gerçek silaha çeviren şahıs yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürerek satan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu konuyla ilgili alınan ifadeler sonrası, il merkezi Pirler Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yeri sahibi M.E. isimli şahsın kuru sıkı silahları torna makinesi ile namlularını değiştirmek suretiyle ruhsatsız tabancaya çevirdiği tespit edildi. Şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramalarda, 1 adet torna makinesi,1 adet krom kaplamada kullanılan elktroliz makinesi, 1 adet atış deneme varili, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ahşap tüfek dipçiği, 1 adet tetik tertibatlı namlu, 1 adet havalı tüfek namlusu, 1 adet havalı tüfek, 118 adet icra mili, 100 adet 9 mm kovan, 30 adet namlu harbisi, 1 adet 9 mm fişek, 145 adet 7,65 mm kovan, 66 adet silah yayı, 1 büyük kova krom tozu, 1 adet kuru sıkı fişeği, 53 adet şarjör yayı, 26 adet kabza kapağı, 19 adet şarjör, 10 adet boş kartuş, 90 gram barut, 170 gram gümüş kaynağı tozu (silah kaynak izi silici), 6 adet tüfek tetiği, 6 bin 890 gram poşet içerisinde çok sayıda silah parçaları ve malzemeleri, 8 adet horoz denge mili, 4 adet silah numaratörü, 7 adet şarjör tutucu, 5 adet horoz dökmesi, 4 adet kovan tutucu ve 1 adet tabanca horozu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen şahsın iş yerinin mühürlenmesi için gerekli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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