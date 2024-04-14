Kütahya'da Dilendiren Veliye İdari İşlem Yapıldı

Kütahya'da yaşı 10-13 arasında değişen 4 çocuğu dilendiren veliye idari işlem yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Servi Mahallesi Merkez Sokak ve Kafeler Civarında dilencilik yapan şahıslara yönelik yapıla çalışmalarda, Z.Ü. (13), B.Ü. (11), G.Ü. (10) ve B.K. (13) isimli yaşı küçük şahısların dilencilik yaptığı tespit edildi. Yaşı küçük çocuklar alınan doktor raporu akabinde Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, dilenen çocukların velisi İ.Ü. isimli şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA