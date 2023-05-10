Kütahya'da 4 hırsızlık zanlısı 250 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı

Kütahya'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan 4 zanlı 250 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı. 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son 10 gün içerisinde Kütahya il merkezinde 3 farklı ikametten meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı çalışmalar ve 250 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olaylara karıştıkları tespit edilen, C.Ç.(19), M.G.(21), H.D.(21) ve N.K.(21) isimli şahıslar olayda kullandıkları araç ve kaldıkları ikametlerde yakalandı. Şahısların içerisinde bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst ve ev aramasında, 2 adet çeyrek altın,1 adet kol saati ve 5 bin 800 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. N.K isimli şahıs adli kontrol ile serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA