Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta uyuşturucu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Gelen Kütahya haberine göre Kütahya'da Yunus Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta 0,90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kütahya'da Yunus Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta 0,90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Şair Şeyhi Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda H.Ş. (53) isimli şahsın idarisindeki A.E. (49) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve şahısların yapılan üst aramasında, 0,90 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

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