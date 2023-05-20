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Kuşadası'nda terör operasyonu: 2 gözaltı

Kuşadası'nda terör operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipler "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ve "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından aranan toplam 2 şüpheliyi Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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