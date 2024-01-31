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Kozan Sanayi Sitesinde Yangın: Lastik Dükkanı Alev Alev Yandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, küçük sanayi sitesinde çıkan yangında bir lastik dükkanı ve yanındaki tamir atölyesindeki araç alevlere teslim oldu. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kozan sanayi sitesinde yangın: Lastik dükkanı alev alev yandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, küçük sanayi sitesinde gece saatlerinde, araç lastik satış dükkanında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Yangında lastik dükkanının yanında bulunan tamir atölyesindeki Fiat Doblo marka bir araç da yandı.

Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinde Recep Çelik'e ait lastik satış dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. İş yerinin önünde yanmaya başlaya lastikler kısa sürede tüm iş yerini sararken alevler adeta geceyi aydınlattı. İş yerinin yanında bulunan Fiat Doblo marka bir araç da alevlerin araca sıçraması ile küle döndü.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale ederken, orman yangın söndürme ekiplerinden de destek istendi ve yangını kontrol alma çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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