Kozan'da yapılan huzur güven uygulamalarında aranan şahıslar yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Denetimlerde ruhsatsız tabanca, fişek ve modifiye araçlar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satıcısı ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar da yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 5-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen huzur güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.
İlçede 27 noktada toplam 269 emniyet personeli ile gerçekleştirilen denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken, 5 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanarak 6 araç, 2 motosiklet trafikten men edildi.
İlçede bir çok farklı noktada yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, kamu malına zarar verme suçundan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 1 şahıs, ve taksirle yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise 25.01 gram muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. - ADANA