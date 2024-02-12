Kozan'da yapılan huzur güven uygulamalarında aranan şahıslar yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 5-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen huzur güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

İlçede 27 noktada toplam 269 emniyet personeli ile gerçekleştirilen denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken, 5 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanarak 6 araç, 2 motosiklet trafikten men edildi.

İlçede bir çok farklı noktada yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, kamu malına zarar verme suçundan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 1 şahıs, ve taksirle yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise 25.01 gram muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. - ADANA