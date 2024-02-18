Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 340 Hap Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin dur ihtirana uymayıp kaçmaya çalışan şahsın araç ve ev aramasında 340 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesinde meyana geldi. Kozan polisi uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uygulama yapmaya başladı. Bir sürücü uygulama alanında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Kısa süren kovalama sonrası polis aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 222 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan I.S. ve N.S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada da 118 uyuşturucu hap bulundu. Polis zanlıları ifadesinin ardından adliyeye sevk etti. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA