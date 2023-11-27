Kozan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 hafta içerisinde yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanırken çok sayıda ruhsatsız silahta ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 hafta içerisinde yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanırken çok sayıda ruhsatsız silahta ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü 20-26 Kasım tarihleri arasında kent genelinde birçok noktasında vatandaşın güvenliği için "Huzur ve Güven" uygulaması düzenlendi.

Yapılan asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı. Uygulamada durdurulan kişilerin üst taramasında, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 200 adet mermi ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 4 araca modifiyeden işlem yapılırken 41 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerde idari para cezası uygulandı. 14 araç ve 2 motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA