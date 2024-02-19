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Kozan'da Aranan 9 Hükümlü Yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 9 hükümlü yakalandı. Uygulamalarda ayrıca silah ve mühimmat ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 9 hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 noktada 244 emniyet personeli bir hafta boyunca uygulama yaptı. Yapılan bu uygulamalarda hırsızlık, adam yaralama, uyuşturucu satma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 hükümlü yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ele geçirildi. 4 araca modifiyeden işlem yapılırken 5 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı, 12 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kozan Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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