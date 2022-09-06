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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası ilçeye bağlı Ufacık Mahallesi'nde 2 ev ile 1 ahırın çatısı uçtu, ağaçlar ise kökleri ile birlikte yerinden söküldü. Çatıları uçan evlerin ve ahırın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir vatandaş zarar görmezken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Köy sakinlerinden Durmuş Şimşek bir anda ne olduğunu anlamadıklarını söyleyerek, "Hava kapalı olunca yağmur yağmasını bekliyorduk ama bir anda yağmurla birlikte çok kötü rüzgar başladı. Bulutlar sanki rüzgarla birlikte üzerimize indi, aynı haberlerde izlediğimiz kasırga gibi. O rüzgar mahallemizdeki iki evin çatısı ve bir ahırın çatısını uçurdu, Allah beterinden korusun" dedi.

(İsmail Sünbül - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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