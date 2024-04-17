Konya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akşehir ile Yunak ilçesi arası Pazarkaya Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak'tan Akşehir istikametine seyir halinde olan Bülent Hafalır (33) idaresindeki 42 APH 920 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelmekte olan İ.T. idaresindeki 42 AJT 649 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bülent Hafalır ve aynı araçta bulunan Hasan Yolcu (29) kaza yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü İ.T. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA