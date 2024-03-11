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Konya'da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Ereğli Kara yolu Meke Gölü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş. idaresindeki 46 AEF 975 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü İ.Ş. ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alindi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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