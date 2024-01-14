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Konya'da 31 Tabanca ve Şarjörleri Ele Geçirildi

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Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 31 tabanca ve tabancalara ait şarjörler bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 31 tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Ankara- Konya Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 31 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan M.K. ve C.A. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Kulu Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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