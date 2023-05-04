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Kontrolden çıkan minibüs üzüm bağına girdi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs üzüm bağına girdi: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi yakınlarında saat 16.30 sıralarında Ali Z. (44) isimli şahsın kullandığı 19 AAK 534 plakalı minibüs, köy yolunda ilerlediği esnada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Abdullah O. (5) isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar olay yerinden kendi imkanları ile gittikleri Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılarım hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

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