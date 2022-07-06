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Kocasını bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocasını bıçakla yaraladı

Adana'da bir kadın, kocasını bıçakla yaraladı.

Adana'da bir kadın, kocasını bıçakla yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sözdar B. (25) ile eşi Ali İhsan B. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan B., iddiaya göre eşini darp etti. Sözdar B. ise cep telefonundan Kadın Destek Sistemi (KADES) butonuna basıp yardım istedi. Daha sonra Sözdar B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.'yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali İhsan B., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sözdar B. polis merkezine götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Ali İhsan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali İhsan Su Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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