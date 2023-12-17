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Kocaeli'de köfte ekmek yiyen vatandaş tırın altında kalarak hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek yediği sırada kontrolden çıkan bir tırın altında kalan Osman Yağmuroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek yediği esnada kontrolden çıkan tırın altında kalan Osman Yağmuroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 15 Aralık'ta Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi. 06 FP 0745 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı. Osman Yağmuroğlu tırın altında kaldı, Orhan Onaylı, Halit Ünlütürk, Cihan Malkoç ve Mevlüt Çitli isimi vatandaşlar ise savruldu. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerin adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın altında kalan ve ağır yaralanan Osman Yağmuroğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Osman Yağmuroğlu, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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