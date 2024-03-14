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Kocaeli'de Kendisiyle Barışmak İstemeyen Eşini Bıçaklayan Sanık Yeniden Hakim Karşısında

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Kocaeli'de kendisiyle barışmak istemeyen eşinin boğazını, karnını ve yüzünü defalarca bıçaklayan sanık, Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, pişman olduğunu belirterek özür diledi.

Kocaeli'de kendisiyle barışmak istemeyen eşinin boğazını, karnını ve yüzünü defalarca bıçaklayan ve 17 yıl hapse mahkum edilen sanık, Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen sanık, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Çocuklarımdan ve annelerinden özür diliyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 2021'de Hasan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan ile barışmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasret Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Çok pişmanım"

15 Haziran 2022'de çıkan kararda Hasan Arslan 17 yıl hapis cezası almıştı. Olaya ilişkin avukatların itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla Hasan Arslan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Bozma ilamına diyeceği bir şeyi olmadığını söyleyen sanım Hasan Arslan, "Olay günü barışmak için eşimin yanına gittim. Yaptığım şeyden dolayı çok pişmanım. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Çocuklarımdan ve annelerinden özür diliyorum. Eşimden cezaevindeyken boşandım. 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Müvekkilimin eşini öldürücü nitelikte bir yaralaması söz konusu değildir"

Söz hakkı verilen sanık avukatı, "Müvekkilim öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Müvekkilim yaralama suçundan yargılanmalıdır. Adli tıp kurumu raporunda çekilişler vardır. Müvekkilimin eşini öldürücü nitelikte bir yaralaması söz konusu değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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